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Дмитрий Табачник: Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы пересидеть Трампа, поэтому он ищет новых союзников

Дмитрий Табачник: Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы пересидеть Трампа, поэтому он ищет новых союзников

Сейчас основной опорой Зеленского могут стать рушащиеся агрессивные элиты Западной Европы, которые теряют власть в преддверии общенациональных парламентских выборов, как в ФРГ, так и во Франции.

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