Скандалы с арестами в Минобороны. Информация "под грифом": Что хранят секретные папки

Всего три недели прошло между двумя громкими арестами в Минобороны. Как отмечают осведомлённые люди, масштабная разработка сотрудников ведомства начались давно, а на ряд высокопоставленных руководителей были заведены секретные папки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии