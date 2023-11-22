После введения Западом антироссийских санкций большая часть российских активов, которые хранились на иностранных счетах, оказались заморожены.

PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS ЕВРОПА ЗАБЫЛА, ЧТО РУССКИЕ ВСЕГДА ПРИХОДЯТ ЗА СВОИМ Тем странам, которые сейчас активно выступают за изъятие российских средств, замороженных на иностранных счетах, не лишне вспомнить слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами", считает экономист, писатель Александр Лежава.