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После введения Западом антироссийских санкций большая часть российских активов, которые хранились на иностранных счетах, оказались заморожены.

После введения Западом антироссийских санкций большая часть российских активов, которые хранились на иностранных счетах, оказались заморожены.

PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS ЕВРОПА ЗАБЫЛА, ЧТО РУССКИЕ ВСЕГДА ПРИХОДЯТ ЗА СВОИМ Тем странам, которые сейчас активно выступают за изъятие российских средств, замороженных на иностранных счетах, не лишне вспомнить слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами", считает экономист, писатель Александр Лежава.

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