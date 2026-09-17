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Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 41% в январе-августе 2026 года

Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 41% в январе-августе 2026 года

Азербайджан резко увеличил экспорт нефтепродуктов в первые 8 месяцев 2026 г. По данным Государственного таможенного комитета страны, за январь–август за рубеж было задекларировано 617 360 тонн продукции по товарной позиции 2710.

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