Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 41% в январе-августе 2026 года

Азербайджан резко увеличил экспорт нефтепродуктов в первые 8 месяцев 2026 г. По данным Государственного таможенного комитета страны, за январь–август за рубеж было задекларировано 617 360 тонн продукции по товарной позиции 2710.
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