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Жара возвращается: в четверг в Подмосковье воздух прогреется до +23!

Друзья, наконец-то можно выдохнуть и достать из шкафа лёгкие куртки! В четверг, 17 сентября, в Москву и Подмосковье вернётся настоящее тепло.

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