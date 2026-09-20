То слаба, то опасна: как в Европе противоречат себе, делая заявления о России

Новой Государственной Думе, независимо от партийного состава депутатов, без раскачки придется вступить в непростой процесс — принятие бюджета, главного финансового документа на будущий год и последующие два.
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