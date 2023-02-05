Лауреатов премии "Грэмми" объявят в воскресенье в Лос-Анджелесе

Лауреатов премии Академии звукозаписи США «Грэмми» назовут сегодня в Лос-Анджелесе. Юбилейным концерт станет не только потому, что происходит в 65-й раз, на ней организаторы также планируют отметить 50-летие с момента основания жанра хип-хоп.