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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»

Итальянский тренер возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. – Это был отстой [когда в сборную пришел Капелло].

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