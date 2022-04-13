В Подмосковье полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже мотовездеходов

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Подмосковья в возрасте 48 лет, подозреваемых в краже.