В Подмосковье полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже мотовездеходов

В Подмосковье полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже мотовездеходов

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Подмосковья в возрасте 48 лет, подозреваемых в краже.

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