В центре Калуги случился мощный пожар

В соцсетях появилась информация о пожаре в магазине «Смешные цены» на улице Марата в Калуге. По словам комментаторов в соцсетях, дым виден даже с окраин городаВ соцсетях появилась информация о пожаре в магазине "Смешные цены" на улице Марата в Калуге.