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Калужские новости

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В центре Калуги случился мощный пожар

В центре Калуги случился мощный пожар

В соцсетях появилась информация о пожаре в магазине «Смешные цены» на улице Марата в Калуге. По словам комментаторов в соцсетях, дым виден даже с окраин городаВ соцсетях появилась информация о пожаре в магазине "Смешные цены" на улице Марата в Калуге.

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