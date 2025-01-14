«Сладкая жизнь» шведской Мэрилин Монро

Даже если вы не смотрели знаменитый фильм великого кинорежиссера Федерико Феллини «Сладкая жизнь», то уж растиражированную сцену с прекрасной блондинкой с лицом ангела и телом богини, которая была так очарована Римом, что решила ночью искупаться в фонтане Треви, точно должны были видеть.