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Политика как она есть

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Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Мало того, что в канун переговоров в Стамбуле Украина устроила серию масштабных терактов в России, связанных с крушением поездов в Брянской и Курской областях, а также атакой дронами стратегических бомбардировщиков, которых у нас на пересчет, в Мурманской и Иркутской областях - так они еще сегодня будут вести себя на переговорах самым наглым образом.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
И почему до сих пор жив зелёнька???Почему не ударили ,когда на Украине были &quot;гости &quot; от НАТО???И сколько можно убирать плевки турок и азеров и других азиатских козлов???и до каких пор будут продолжаться договорняки????
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1 д.
N
Nata
О чем можно договариваться с манкуртами? Это бессмысленное и безнадежное дело.
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1 д.
Alex Nемо
Насколько я понимаю что уркаина сама чётко ответила на вопрос каким должен быть размер карантинных зон безопасности для России. От западных границ СССР до нынешних границ РФ. Причем ни пшеки, ни венгры, ни румыны пусть даже не пискают ничего про свои якобы исконные территории. До 1917 года не существовало такого государства под названием украина, его не существовало до 1993 года, и оно не смогло состояться за период с 1993 до 2022 года. Так что, вычеркиваем его из таможенных документов. Ну а население западных областей этого недогосударства под названием украина, в добровольном порядке движется на запад, они же требовали для себя свободы по стандартам ЕС. Потому как кормить террористов-русофобов РФ не обязана... И кстати нужно в конце концов установить границы с прибалтийскими шакалами, а то они что-то там про исконно российские земли вокруг Нарвы тявкать начали...
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