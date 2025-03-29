Митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха прошел в Ереване

Многотысячный митинг в защиту прав армян, которые были перемещены из Карабаха, проводит «Совет по защите прав граждан Арцаха» (армянское название Карабаха) на площади Свободы в Ереване, сообщает 29 марта корреспондент РИА Новости.
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