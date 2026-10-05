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«Никакой суррогатной мамы я не планировала»: Алёна Кравец опровергла слухи и рассказала о токсикозе

«Никакой суррогатной мамы я не планировала»: Алёна Кравец опровергла слухи и рассказала о токсикозе

46-летняя актриса Алёна Кравец опровергла слухи о том, что для появления на свет её будущего наследника задействована суррогатная мать.

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