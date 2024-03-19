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19 марта 2024 года по народному календарю – Константинов день

19 марта 2024 года по народному календарю – Константинов день, Константиновы круги. На Руси в этот день люди вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы туда не стекала грязная вода.

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