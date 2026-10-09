Специалист Корнев: цены на икру разгоняют перекупщики и паника на рынке

Цены на икру разгоняют производители и перекупщики, провоцируя выгодную им панику на рынке. В ближайшее время стоимость устаканится на уровне 15-20 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский заявил ...
- На Урале судят ин...
- В Якутии на видео...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым