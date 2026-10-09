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Специалист Корнев: цены на икру разгоняют перекупщики и паника на рынке

Специалист Корнев: цены на икру разгоняют перекупщики и паника на рынке

Цены на икру разгоняют производители и перекупщики, провоцируя выгодную им панику на рынке. В ближайшее время стоимость устаканится на уровне 15-20 тыс.

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