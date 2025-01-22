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Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА

Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА

Для защиты тыловой инфраструктуры от атак БПЛА создаются специальные подразделения. Они будут заниматься противовоздушной обороной складов, баз хранения и арсеналов на фоне участившихся ударов ВСУ по подобным объектам.

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