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Царьград

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Директор компании в Самаре задержан за взятку в 50 тысяч

Директор компании в Самаре задержан за взятку в 50 тысяч

В Самаре 8 октября 2026 года руководитель продуктовой компании в служебном кабинете сотрудника регионального управления Россельхознадзора предложил 50 тысяч рублей за оформление сопроводительной документации на перевозку продукции с нарушениями.

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