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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

Это чудо с розовыми волосиками обнаружил в Ростовской области блогер Владислав Поздняков. Он и рассказал, что это существо, имея довольно обширную аудиторию, - тупо, матерно, крайне оскорбительно и с огромным внутренним наслаждением, говорит о российский бойцах, находящихся на спецоперации.

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Комментарии
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Eлена Потапова
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26 мин.
Галина Миронова
Отправьте ее СВОшникам и парни исправят эту ситуацию, нажрется надолго
Ответить
21 мин.
Лариса Фомичева
Даю гарантию-сдриснет у Турцию или Лиетуву.А то и в Пильшу.А вот именно эту сволоту надо пороть прилюдно,чтобы мясо с их толстых жоп и сисек ошмётками слетало.
Ответить
2 мин.

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