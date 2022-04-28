У Києві демонтували пам'ятник радянської епохи, споруджений на честь дружби між Україною та Росією, 26 квітня 2022 року В Україні планують перейменувати вулиці, пов'язані з Росією Депутати київської міськради вже склали список із 467 вулиць та площ, назви яких якимось чином пов'язані з Росією Влада кількох українських міст планує перейменувати вулиці та площі, чиї […] Сообщение В Україні планують перейменувати вулиці, пов'язані з Росією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.