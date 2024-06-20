Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ФСБ рассказали, как нацисты маскировали свои планы напасть на СССР

В ФСБ рассказали, как нацисты маскировали свои планы напасть на СССР

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в канун Дня памяти и скорби и годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовал документы, свидетельствующие о попытках Германии дезинформировать СССР перед войной и убедить в своих мирных намерениях.

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