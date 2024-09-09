Мобилизованный в 58 лет пленный ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в возрасте 58 лет, сообщил агентству РИА Новости о том, что его сослуживцы и командование оставили его одного в районе Сергеевки на донецком направлении.
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