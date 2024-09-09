Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Полиция врет! Западный мир врет постоянно! Доверия им юольше нет и небудит!В полиции Норвеги...
  • Eduard
    Одно и тоже шоу! Скоро Польша заявиттоже самое.В Минобороны Румы...
  • Eduard
    А может с Украины или с Луны? А может с Украины разюитый беспилотник вам привезли и выдаете что он прилетел к вам? Ве...Командующий армие...

Мобилизованный в 58 лет пленный ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы

Мобилизованный в 58 лет пленный ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в возрасте 58 лет, сообщил агентству РИА Новости о том, что его сослуживцы и командование оставили его одного в районе Сергеевки на донецком направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх