Эксперт F.A.C.C.T. рассказал о розыгрыше "Новогоднего миллиарда"

Пресс-служба "Столото" При розыгрыше "Новогоднего миллиарда" лотереи "Русское лото" 1 января 2024 года была обеспечена целостность базы билетов до и после тиража, заявил специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.
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