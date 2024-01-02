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Эксперт F.A.C.C.T. рассказал о розыгрыше "Новогоднего миллиарда"

Эксперт F.A.C.C.T. рассказал о розыгрыше "Новогоднего миллиарда"

Пресс-служба "Столото" При розыгрыше "Новогоднего миллиарда" лотереи "Русское лото" 1 января 2024 года была обеспечена целостность базы билетов до и после тиража, заявил специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.

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