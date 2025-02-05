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Строительство промпарка «Кадалинский» пообещали завершить к ноябрю

Строительство промпарка «Кадалинский» пообещали завершить к ноябрю

Под Читой продолжается строительство промышленного парка  «Кадалинский». По данным Минвостокразвития России, запуск объекта запланирован на четвертый квартал 2025 года, с полным завершением работ в ноябре.

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