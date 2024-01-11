Мамаев назвал слухи о дебоше на борту самолета из-за коляски ложью

Русский футболист Павел Мамаев решил опровергнуть слухи о совершении им дебоша на борту самолета.Telegram-канал Mash публиковал информацию о том, что это случилось во время рейса Москва – Дубай авиакомпании Flydubai.
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