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Мамаев назвал слухи о дебоше на борту самолета из-за коляски ложью

Мамаев назвал слухи о дебоше на борту самолета из-за коляски ложью

Русский футболист Павел Мамаев решил опровергнуть слухи о совершении им дебоша на борту самолета.Telegram-канал Mash публиковал информацию о том, что это случилось во время рейса Москва – Дубай авиакомпании Flydubai.

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