Баскетбольные команды Химок вышли в следующий этап чемпионата России 3×3

Мужская и женская команды Khimki Power прошли в следующие этапы чемпионата России по баскетболу 3×3. На данный момент известны девять участников тандема «Претендент» — это команды из Солигорска, Челябинска, Самары, Перми, Иркутска, Москвы, Магнитогорска и Химок.
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