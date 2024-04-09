Баскетбольные команды Химок вышли в следующий этап чемпионата России 3×3

Мужская и женская команды Khimki Power прошли в следующие этапы чемпионата России по баскетболу 3×3. ​На данный момент известны девять участников тандема «Претендент» — это команды из Солигорска, Челябинска, Самары, Перми, Иркутска, Москвы, Магнитогорска и Химок.