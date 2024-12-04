Между тем, с Украины в США отправилась целая делегация во главе с начальником Офисом президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком GLOBAL LOOK PRESS Все СМИ по всему миру, особенно на Украине, всполошились – в Москву прилетел Такер Карлсон, который делает интервью с министром иностранных дел России Сергеем лавровым.
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