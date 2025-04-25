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Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом

Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые пункты по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы, и для окончательного заключения соглашения необходима встреча представителей России и Украины на высоком уровне.

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