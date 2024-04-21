Вознаграждение глав ведущих компаний США в 2023 году выросло на 11,4%, до рекордных $23,7 млн

Американская консалтинговая компания Equilar опубликовала результаты своего исследования по оценке выплат вознаграждений главам ведущих компаний США и из него следует, что за прошлый год среднее вознаграждение таким людям выросло на 11,4%, до $23,7 млн и это новый рекорд.