Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их воровства

Соединенные Штаты примут законопроект о замороженных активах Российской Федерации для их воровства. Соответствующую точку зрения выразил бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон, информирует ТАСС.
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