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  • Александр Денисов
    Чудесны дела твои хосподи... За лимоном такие люди даже не нагибаются...СКР: замглавы Мин...
  • Вера Ванидовская
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    ...а рядом сидят другие замы...СКР: замглавы Мин...

Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их воровства

Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их воровства

Соединенные Штаты примут законопроект о замороженных активах Российской Федерации для их воровства. Соответствующую точку зрения выразил бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон, информирует ТАСС.

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