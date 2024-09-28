Названы запрещенные для дарения учителям подарки

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сотрудникам образовательных учреждений можно преподносить исключительно «обычные подарки» стоимостью менее трех тысяч рублей, при любых иных условиях такой акт дарения вполне можно расценить как проявление коррупции, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.