Командир танка ВС России: противник спешно покидает позиции под Красноармейском (ДНР) Противник спешно покидает позиции под Красноармейском (ДНР, украинское название – Покровск).
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Командир танка ВС России: противник спешно покидает позиции под Красноармейском (ДНР) Противник спешно покидает позиции под Красноармейском (ДНР, украинское название – Покровск).
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