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Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что свидетельствует об улучшении динамики.

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