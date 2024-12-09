Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что свидетельствует об улучшении динамики.