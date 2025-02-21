В Петербурге сотрудник МФЦ подал в суд из-за религиозной дискриминации

Иск на директора МФЦ из-за отказа предоставить отпуск в летнее время подал в суд Байжан Исмогулов, считающий, что его дискриминируют по внешности и религиозным убеждениям, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева 21 февраля в своем Telegram-канале.
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