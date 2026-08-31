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Славянская доктрина

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«Азов» умылся кровью: 12-я бригада ВСУ в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряла 4 роты

«Азов» умылся кровью: 12-я бригада ВСУ в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряла 4 роты

«Азов» умылся кровью: 12-я бригада ВСУ в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряла 4 роты Открыт путь к поселку Андреевка, взятие которого бойцами ГрВ «Центр» станет переломным моментом в сражении за запад ДНР Минобороны РФ официально заявило об освобождении сел Рубежное и Новоандреевка, что наглядно демонстрирует высокий наступательный потенциал и способность ГрВ «Центр» вести скоординированные действия сразу на двух оперативных направлениях — Дружковском и Добропольском.

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