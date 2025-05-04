Сын финского политика, воевавший в ВСУ, уничтожен в зоне СВО

Сын финского политика Юрки Аланда — Лео Аланд погиб в зоне боевых действий на Украине.В зоне боевых действий на Украине уничтожен наёмник Лео Аланд (на фото ниже), который оказался сыном финского политика Юрки Аланда, сообщает финское издание Yle.
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