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Нижегородская правда

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Финансист Бархота назвал преимущества цифрового рубля для россиян

Финансист Бархота назвал преимущества цифрового рубля для россиян

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что цифровой рубль в будущем может стать самым надежным платежным средством, но россиянам потребуется время, чтобы адаптироваться к этой новой форме расчетов.

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