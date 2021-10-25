Утро.ru

72 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Ну какой же гр Кукушко "министр культурки"? Он отставной директор провинциального театра, оказавшийся не у дел со все...Лукашенко развяза...
  • Дмитрий Фактурович
    Зеленский сам является большой проблемой для себя.Западный аналитик...
  • ВАРЯГ РУС
    Европа по своей глупости допрыгается. Танковые экскурсионные туры по городам Европы. Прощай Польша, прощай Берлин и Л...Шойгу изящно одер...

Энергокризис в Европе отразится на России уже в 2022 году

Энергокризис в Европе отразится на России уже в 2022 году

Сложившаяся кризисная ситуация на энергорынке в Европе выгодна России, однако в попытках получить как можно больше выгоды российские производители могут забыть о том, что продукция нужна и в собственной стране, считают аналитики "Экономики Сегодня".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх