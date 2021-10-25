Энергокризис в Европе отразится на России уже в 2022 году

Сложившаяся кризисная ситуация на энергорынке в Европе выгодна России, однако в попытках получить как можно больше выгоды российские производители могут забыть о том, что продукция нужна и в собственной стране, считают аналитики "Экономики Сегодня".
Сложившаяся кризисная ситуация на энергорынке в Европе выгодна России, однако в попытках получить как можно больше выгоды российские производители могут забыть о том, что продукция нужна и в собственной стране, считают аналитики "Экономики Сегодня".
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