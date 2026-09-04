Глава "Аэрофлота" рассказал, когда появится интернет на отечественных самолетах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Интернет на борту самолета может появиться в 2027-2028 годах, решение вероятнее всего будет реализовано на отечественных самолетах МС-21, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.