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ТАСС

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Глава "Аэрофлота" рассказал, когда появится интернет на отечественных самолетах

Глава "Аэрофлота" рассказал, когда появится интернет на отечественных самолетах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Интернет на борту самолета может появиться в 2027-2028 годах, решение вероятнее всего будет реализовано на отечественных самолетах МС-21, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

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