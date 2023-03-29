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Мобильные ракетные комплексы «Ярс» выведены на маршруты движения в рамках начавшихся учений РВСН

Мобильные ракетные комплексы «Ярс» выведены на маршруты движения в рамках начавшихся учений РВСН

Ракетные войска стратегического назначения начали масштабные учения, на маршруты движения выведены мобильные ракетные комплексы "Ярс" Новосибирского ракетного соединения.

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