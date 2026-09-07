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Красный Север

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В Новом Уренгое начали применять комбинированную терапию для лечения лейкоза

В Новом Уренгое начали применять комбинированную терапию для лечения лейкоза

В Новом Уренгое начали применять комбинированную терапию для лечения лейкоза. Она совмещает в себе два таргетных препарата для проведения химиотерапии, чтобы добиться стойкой ремиссии, рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.

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