День 14 февраля 2024 года в истории России знаменателен за счёт событий, повлиявших на развитие страны Юлия СкворцоваВ истории Российского государства имеется множество значимых исторических дат, однако особое место занимает 14 февраля.
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