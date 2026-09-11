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В Няндоме многодетную мать и предпринимателя оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

В Няндоме многодетную мать и предпринимателя оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

Жители города регистрировали иностранцев в своих домах, хотя не собирались предоставлять им жилье.Няндомский районный суд вынес приговоры в отношении 43-летней многодетной матери и 68-летнего предпринимателя.

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