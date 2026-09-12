Елена Бирюкова об унижениях в театре и смешных гонорарах: «Меня будто прокляли!»

Звезда сериала «Саша+Маша» припомнила театральную зарплату и ужаснулась. А ведь Елене приходилось постоянно глотать обиды, что сказалось на ее самооценке.
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