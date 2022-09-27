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Джокович рассказал о том, как бы хотел завершить профессиональную карьеру

Джокович рассказал о том, как бы хотел завершить профессиональную карьеру

Экс первая ракетка мира 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался на тему завершения карьеры, а также признался, что хотел бы попрощаться с теннисом так же, как это ранее сделал знаменитый швейцарец Роджер Федерер.

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