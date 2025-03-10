Мужчина пострадал в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

По предварительной информации, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с двумя авто 29-летний водитель пострадал в массовом ДТП, которое произошло утром 10 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле.
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