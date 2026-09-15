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УтроNews

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Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

По его словам, у некоторых сохраняется ошибочное мнение, будто Украина имеет потенциал противостоять давлению России.

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