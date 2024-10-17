МВФ предупреждает, что мировой ВВП ожидает сочетание слабого роста и большого долга

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), предупреждает, что в среднесрочной перспективе мировая экономика столкнется со сложным сочетанием слабого роста и значительного государственного долга.
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