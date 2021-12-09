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Не ходил за покупками с листочком - не мужик

Не ходил за покупками с листочком - не мужик

- Говорят, ты сказал про меня, что я осёл. Это правда?- Конечно, правда. Но я этого не говорил. Построил дом, посадил дерево, воспитал сына и запил от отсутствия определённых целей в дальнейшей жизни… У девушки должно быть как минимум 4 животных: - песец в гардеробе, - ягуар в гараже, - тигр в постели, - … и осёл, который за всё это платит! Занимательная статистика:"По данным Российского Статистического Центра, каждый год в Россиинаблюдается удивительная закономерность: к Великому Посту числоверующих резко падает, а к Пасхе - также резко возрастает.

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