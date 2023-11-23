Российский семейный кроссовер «Москвич 8» — самый большой в линейке бренда — представят в 2024

Директор по производству «Москвича» Олег Масляков рассказал, когда будет представлен новый кроссовер «Москвич 8» «"Москвич 8" - кроссовер D-класса, он будет представлен ближе к концу следующего года», — заявил Олег Масляков.
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